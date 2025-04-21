Евкабал® саше (Eucabal® sachet)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 123 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
604,51
Економія при броні: -31,39 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
267,20
Економія при броні: -5,30 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
276,80
Економія при броні: -74,56 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
566,08
Економія при броні: -24,80 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 7-Д
3.0 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Мед-сервіс
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Сінна, 35/1
3.1 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
171,67
Економія при броні: -1,43 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
788,60
Економія при броні: -169,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13-Г
3.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
248,62
Економія при броні: -15,24 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
715,88
Економія при броні: -47,24 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
248,64
Економія при броні: -15,26 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
752,50
Економія при броні: -133,60 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
277,71
Економія при броні: -78,50 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється за 13 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
261,08
Економія при броні: -58,31 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Фармакопійка
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 69
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 43 хв
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
455,34
Економія при броні: -84,00 грн