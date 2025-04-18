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Евкабал® саше (Eucabal® sachet)

Евкабал® саше (Eucabal® sachet)

Харків (адресу не вказано)
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Доступно в 388 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
194,60 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
773,20 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
194,00 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
819,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
239,00 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
645,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
248,33
Економія при броні: -28,04 грн
220,29 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
207,00 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
626,00 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
854,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
814,20 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
261,68
Економія при броні: -46,88 грн
214,80 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
507,78
Економія при броні: -21,23 грн
486,56 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
195,00 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
817,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
684,40 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
627,80 грн
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
208,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
625,20 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
207,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
300,80 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
644,08
Економія при броні: -96,56 грн
547,52 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
193,80 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
775,00 грн
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
277,40 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
614,00 грн
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
255,60 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
606,50 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
255,00
Економія при броні: -52,70 грн
202,30 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
116,75 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
818,80 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
287,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
611,80 грн
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