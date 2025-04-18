Евкабал® саше (Eucabal® sachet)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 388 аптеках у Харків
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 51
0.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
248,33
Економія при броні: -28,04 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,70 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 20
0.9 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Дарвіна, 1
0.9 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
261,68
Економія при броні: -46,88 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
507,78
Економія при броні: -21,23 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
644,08
Економія при броні: -96,56 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низькі ціни №1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Малом'ясницька, 9/11
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
255,00
Економія при броні: -52,70 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Нетіченська, 25
1.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma