Евкабал® саше (Eucabal® sachet)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 773 аптеках у Київ
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Софіївська, 1/2
0.1 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
301,80 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
254,33
Економія при броні: -60,46 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,60 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
271,29
Економія при броні: -60,47 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
567,81
Економія при броні: -30,51 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
301,80 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
831,60 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
268,99
Економія при броні: -55,10 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
563,00
Економія при броні: -25,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
1.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
244,37
Економія при броні: -63,61 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
547,42
Економія при броні: -36,98 грн