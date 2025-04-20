Евкабал® саше (Eucabal® sachet)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 202 аптеках у Запоріжжя
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, вул. Апухтіна Дмитра, 27
2.2 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
241,96
Економія при броні: -7,96 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
760,00
Економія при броні: -122,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
259,01
Економія при броні: -16,08 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
539,22
Економія при броні: -36,01 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
276,53
Економія при броні: -15,80 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
536,66
Економія при броні: -33,19 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
625,94
Економія при броні: -156,48 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
244,42
Економія при броні: -8,42 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
720,00
Економія при броні: -82,00 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Українська, 42
2.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
263,86
Економія при броні: -29,86 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
720,00
Економія при броні: -82,00 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
275,50
Економія при броні: -13,50 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
666,40
Економія при броні: -114,10 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Яценка, 2
2.7 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
256,68
Економія при броні: -17,85 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
698,03
Економія при броні: -32,37 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 144
2.8 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
254,71
Економія при броні: -12,29 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
520,81
Економія при броні: -20,32 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
272,86
Економія при броні: -90,43 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
276,15
Економія при броні: -85,42 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
838,70 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Запоріжжя, вул. Перемоги, 80
3.0 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
780,00
Економія при броні: -164,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.0 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
271,28
Економія при броні: -80,55 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
362,06
Економія при броні: -31,62 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
251,26
Економія при броні: -60,64 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
459,10
Економія при броні: -43,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
292,27
Економія при броні: -18,02 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
402,84
Економія при броні: -46,98 грн