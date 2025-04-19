Евкабал® саше (Eucabal® sachet)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 247 аптеках у Дніпро
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Каменська, 40
0.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
259,56
Економія при броні: -42,28 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
708,83
Економія при броні: -32,23 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
267,37
Економія при броні: -50,09 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
755,43
Економія при броні: -46,99 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Галицького Данила, 25
1.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
118,83
Економія при броні: -7,63 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
463,23
Економія при броні: -28,61 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Г
2.0 км
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 152
3.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
269,14
Економія при броні: -33,55 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
717,70
Економія при броні: -49,06 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Коробова, 2-Д
3.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 11
3.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
272,03
Економія при броні: -14,45 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
712,87
Економія при броні: -41,24 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-К
3.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
302,20 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
808,40
Економія при броні: -185,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 67
3.3 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
265,43
Економія при броні: -30,02 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,70 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Велика Діївська, 32-Ж
3.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 79-А
3.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
266,39
Економія при броні: -30,98 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
676,54
Економія при броні: -39,74 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
273,47
Економія при броні: -37,32 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
559,56
Економія при броні: -30,22 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 36
3.4 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
265,31
Економія при броні: -67,31 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
832,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
277,86
Економія при броні: -79,86 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Робоча, 172
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
250,48
Економія при броні: -56,55 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
704,04
Економія при броні: -24,45 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40-Б
3.5 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 85-А
3.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
Евкабал® 200 саше порошок для орального розчину 200 мг саше 3 г №20
esparma
264,38
Економія при броні: -28,23 грн
Евкабал® 600 саше порошок для орального розчину 600 мг саше 3 г №20
esparma