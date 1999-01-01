Київ
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовин
12.2.
Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну
Дієтичні добавки
12
Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовин
12.2.
Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну
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Доппельгерц® Актив вітаміни для діабетиків
Таблетки, вкриті оболонкою 1,15 г №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від
279,76
грн
в 777 аптеках
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Сахніл
Таблетки №100
КУСУМ ФАРМ ООО
від
421,74
грн
в 708 аптеках
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Глібофіт
Капсули №60
Ананта Медікеар Лімітед
від
353,43
грн
в 626 аптеках
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Піколінат хрому
Капсули 200 мкг №90
Солгар Вітамін енд Херб
від
555,83
грн
в 616 аптеках
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Глюцемедін®
Капсули 400 мг №60
Нутрімед
від
494,08
грн
в 533 аптеках
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ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ
Пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
від
152,05
грн
в 528 аптеках
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Глюцемедін®
Капсули 400 мг №30
Нутрімед
від
261,55
грн
в 458 аптеках
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ФІТОЧАЙ "СТЕВІЯ ЛИСТЯ"
Пачка 50 г №1
від
38,21
грн
в 447 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДІАБЕТІН"
30 мл №1
Екомед
від
56,59
грн
в 424 аптеках
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ДІАБЕТЕКС БАЛАНС
Таблетки 500 мг №60
Вітера
від
260,81
грн
в 417 аптеках
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АТРИМІН НЕО
Капсули №30
Бовіос Фарм
від
303,00
грн
в 415 аптеках
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ВІДЖАЙСАР-ФОРТЕ
Капсули №30
Хелаплант
від
151,10
грн
в 411 аптеці
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Фруктоза
500 г №1
від
56,57
грн
в 387 аптеках
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ІНУЛІН-НЕО 5
Пакет-саше апельсин №20
Іннео Фарм
від
291,14
грн
в 359 аптеках
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Стевія flip-top
Таблетки 0,1 г №200
Красота та Здоров'я
від
75,68
грн
в 355 аптеках
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ІНУЛІН-НЕО
Капсули №90
Іннео Фарм
від
291,12
грн
в 354 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 62 1,5 г пакетик "діабетонік" №20
Ключі Здоров'я
від
51,88
грн
в 351 аптеці
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АЛФАВІТ® ДІАБЕТ
Таблетки №60
ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
від
207,83
грн
в 341 аптеці
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 41 1,5 г пакетик "фіто чорниця" №20
від
41,50
грн
в 340 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 16 1,5 г пакетик "фіто цукрознижуючий" №20
від
49,40
грн
в 330 аптеках
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Форма випуску
екстракт
збір
капс.
капс. м'які желат.
крап.
лист
пор.
рідина
сироп
табл.
табл. в/о
табл. шип.
трава
фіточай
чай
№ 13
№ 16
№ 19
№ 41
№ 62
№ 8
№10
№14
№16
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Дозування
0.1 г
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0.5 г
0.45 г
1.2 г
1.5 г
1.15 г
2 г
3 г
75 мг
100 мг
200 мкг
300 мг
400 мг
500 мг
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Пакування
1 г
1.5 г
15 мл
25 мл
30 г
30 мл
50 г
60 г
70 г
100 г
125 г
200 г
250 г
500 г
500 мг
500 мл
банка
банка 70 г
банка 140 г
банка 150 г
банка 180 г
банка п/е 300 г
блістер
дой-пак 150 г
контейнер
коробка 100 г
коробка 250 г
коробка 500 г
пакет
пакет 2 г
пакет 2.5 г
пакет-саше
пакетик
пакетик 0.5 г
пачка 50 г
пачка 75 г
порошок 400 г
спрей 50 г
стік 1 г
туба пластик.
фл.
фл. 30 мл
фл. 50 мл
фл. 100 мл
фл. 200 мл
фільтр-пакет
фільтр-пакет 0.5 г
фільтр-пакет 1 г
фільтр-пакет 1.5 г
фільтр-пакет 1.8 г
фільтр-пакет 2 г
фільтр-пакет 3 г
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300
400
600
700
1200
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Виробник
Amylum Nisasta Sanayi ve Ticaret AS
Country Life
CuraLife
Fresenius Kabi Deutschland GmbH
Hugestone Enterprise
Indian Herbs Research & Supply
Laboratoires Grand Fontaine S.L.
Metagenics Inc.
NOW FOODS
Quality Supplements and Vitamins, Inc
Queisser Pharma GmbH & Co. KG
Softgel Healthcare
Vita Sun
ІЛАН ФАРМ
Іннео Фарм
Актілайф Нутрішн
Ананта Медікеар Лімітед
Аптека Гаєвського
Арчер Деніелс Мідленд
Беркана Плюс
Бискол
Бовиос Фарм
Виола ФФ
Витера
Віола
Галичфарм
Голден-Фарм
Гринвуд
Гудвил-Инвест
Гудвіл-Інвест
Даника Первая Украинская Пчеловодческая Компания
Доктор Хелси
Долфи-Украина
Екватор
Екопродукт
Еліт-фарм
Житомирбіопродукт
ЗАО "Лектравы"
ЗАТ "Ліктрави"
Иннео Фарм
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
Ключи Здоровья
Ключі Здоров'я
Компанія "Дана, Я"
Компанія Аджанта-Україна
Красота и Здоровье
Красота та Здоров'я
Кусум
Натуралис-Россия
Науково-Виробнича Лабораторія Фітопродукт
Неофарм-ЛТД
Нутримед, ООО
ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
ООО "Универсальное агентство "Про-фарма"
Одесская биотехнология
Олігар
Рада
СЛАДЕЛЛА
Саттвадил
Селезнева Л.В.
Солгар Вітамін енд Херб
Стевия
Стевіясан
Тернофарм
Томил Херб
ФИТО УКРАИНА
Фарм-Квест
Фармак
Фармаком
Фелицата Украина
Фито Свит
Фіто Світ
Фітобіотехнології
Фітосвіт ЛТД
Харківська ФФ
Хелаплант
Хелаплант Плюс
ЧП Карпов М.Ю.
Экомед
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