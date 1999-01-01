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Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовин
12.2.

Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну

Дієтичні добавки

12Дієтичні добавки до продуктів харчування, що впливають на гуморальні фактори регуляції обміну речовин

12.2.Дієтичні добавки, що знижують ризик порушень вуглеводного обміну
Сортування: По популярності
Доппельгерц® Актив вітаміни для діабетиків
Доппельгерц® Актив вітаміни для діабетиків
Таблетки, вкриті оболонкою 1,15 г №30
Квайссер Фарма ГмбХ і Ко. КГ
від 279,76 грн
в 777 аптеках
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Сахніл
Сахніл
Таблетки №100
КУСУМ ФАРМ ООО
від 421,74 грн
в 708 аптеках
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Глібофіт
Глібофіт
Капсули №60
Ананта Медікеар Лімітед
від 353,43 грн
в 626 аптеках
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Піколінат хрому
Піколінат хрому
Капсули 200 мкг №90
Солгар Вітамін енд Херб
від 555,83 грн
в 616 аптеках
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Глюцемедін®
Глюцемедін®
Капсули 400 мг №60
Нутрімед
від 494,08 грн
в 533 аптеках
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ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ
ВІДЖАЙСАР АНТИДІАБ
Пакет 2.5 г №30
Хелаплант Плюс
від 152,05 грн
в 528 аптеках
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Глюцемедін®
Глюцемедін®
Капсули 400 мг №30
Нутрімед
від 261,55 грн
в 458 аптеках
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ФІТОЧАЙ "СТЕВІЯ ЛИСТЯ"
ФІТОЧАЙ "СТЕВІЯ ЛИСТЯ"
Пачка 50 г №1
від 38,21 грн
в 447 аптеках
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ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДІАБЕТІН"
ФІТОКОНЦЕНТРАТ "ЕКОМЕД" "ДІАБЕТІН"
30 мл №1
Екомед
від 56,59 грн
в 424 аптеках
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ДІАБЕТЕКС БАЛАНС
ДІАБЕТЕКС БАЛАНС
Таблетки 500 мг №60
Вітера
від 260,81 грн
в 417 аптеках
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АТРИМІН НЕО
АТРИМІН НЕО
Капсули №30
Бовіос Фарм
від 303,00 грн
в 415 аптеках
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ВІДЖАЙСАР-ФОРТЕ
ВІДЖАЙСАР-ФОРТЕ
Капсули №30
Хелаплант
від 151,10 грн
в 411 аптеці
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Фруктоза
Фруктоза
500 г №1
від 56,57 грн
в 387 аптеках
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ІНУЛІН-НЕО 5
ІНУЛІН-НЕО 5
Пакет-саше апельсин №20
Іннео Фарм
від 291,14 грн
в 359 аптеках
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Стевія flip-top
Стевія flip-top
Таблетки 0,1 г №200
Красота та Здоров'я
від 75,68 грн
в 355 аптеках
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ІНУЛІН-НЕО
ІНУЛІН-НЕО
Капсули №90
Іннео Фарм
від 291,12 грн
в 354 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 62 1,5 г пакетик "діабетонік" №20
Ключі Здоров'я
від 51,88 грн
в 351 аптеці
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АЛФАВІТ® ДІАБЕТ
АЛФАВІТ® ДІАБЕТ
Таблетки №60
ООО "РЕКОРДАТИ УКРАИНА"
від 207,83 грн
в 341 аптеці
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 41 1,5 г пакетик "фіто чорниця" №20
від 41,50 грн
в 340 аптеках
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Фіточай "Ключі Здоров'я"
Фіточай "Ключі Здоров'я"
№ 16 1,5 г пакетик "фіто цукрознижуючий" №20
від 49,40 грн
в 330 аптеках
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