Дієтичні добавки, що містять йод

Йод-актив плюс (Jod-activ plus)

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ЙОД-АКТИВ ПЛЮС®
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС®
Таблетки №80
Фармаком
від 23,48 грн
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ЙОД-АКТИВ ПЛЮС®
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС®
Таблетки №40
Фармаком
від 16,26 грн
в 11 аптеках
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ЙОД-ФАРМ
ЙОД-ФАРМ
Таблетки 0.5 г №60
Фармаком
Немає в наявності
Ціни в Київ
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Інструкція вказана для ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80

Йод-актив плюс інструкція із застосування

Інструкція вказана для ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80

Склад

Йодид калію, допоміжні компоненти.

Опис діючих речовин

Основна біологічна роль йоду полягає в підтримці функції щитовидної залози і побудові її гормонів — тироксину і трийодтироніну. На сьогоднішній день йод є єдиним відомим мікроелементом, що бере участь в утворенні цих гормонів. Фізіологічна роль гормонів щитовидної залози дуже велика: контроль за інтенсивністю основного обміну, вплив на водно-сольовий, жировий і вуглеводний обміни.

Як гормон, тироксин знаходиться в постійному зв’язку з іншими залозами внутрішньої секреції, особливо з гіпофізом і статевими залозами, регулює діяльність мозку, нервової і серцево-судинної систем, стимулює ріст і розумовий розвиток дитини.

Дослідження, проведені в останні роки Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) в різних країнах світу показали, що рівень розумового розвитку (IQ) безпосередньо пов’язаний з йодом. Гормональні порушення, що виникають через дефіцит йоду, не мають часом зовнішньо виражений характер, тому йододефіцит отримав назву «прихований голод». Найбільше від цього голоду страждають діти: затримується ріст, сповільнюється психічний розвиток, іноді навіть розвивається кретинізм, їм все важче вчитися в школі, знижується процес запам’ятовування і освоєння нових знань і навичок.

Нестача йоду, як «будівельного елементу» гормону щитовидної залози, часто є прихованою причиною розвитку багатьох захворювань.

Спосіб застосування

Дорослим і дітям старше 12 років по 1 таблетці 2 рази на день під час прийому їжі, запиваючи водою. Курс прийому — 1–2 місяці.

Протипоказання

Індивідуальна чутливість до окремих компонентів; особам із захворюваннями щитовидної залози; особам, які приймають інші препарати йоду; жінкам в період вагітності і лактації.

Форма випуску

Таблетки по 250 мг № 40 і № 80.

Термін придатності

24 місяці.

Характеристики
Виробник
Фармаком
Форма випуску
Таблетки
Умови продажу
Без рецепта
Кількість штук в упаковці
80 шт.
Дієтичні добавки