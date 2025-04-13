Основна біологічна роль йоду полягає в підтримці функції щитовидної залози і побудові її гормонів — тироксину і трийодтироніну. На сьогоднішній день йод є єдиним відомим мікроелементом, що бере участь в утворенні цих гормонів. Фізіологічна роль гормонів щитовидної залози дуже велика: контроль за інтенсивністю основного обміну, вплив на водно-сольовий, жировий і вуглеводний обміни.

Як гормон, тироксин знаходиться в постійному зв’язку з іншими залозами внутрішньої секреції, особливо з гіпофізом і статевими залозами, регулює діяльність мозку, нервової і серцево-судинної систем, стимулює ріст і розумовий розвиток дитини.

Дослідження, проведені в останні роки Всесвітньою організацією охорони здоров’я (ВООЗ) в різних країнах світу показали, що рівень розумового розвитку (IQ) безпосередньо пов’язаний з йодом. Гормональні порушення, що виникають через дефіцит йоду, не мають часом зовнішньо виражений характер, тому йододефіцит отримав назву «прихований голод». Найбільше від цього голоду страждають діти: затримується ріст, сповільнюється психічний розвиток, іноді навіть розвивається кретинізм, їм все важче вчитися в школі, знижується процес запам’ятовування і освоєння нових знань і навичок.

Нестача йоду, як «будівельного елементу» гормону щитовидної залози, часто є прихованою причиною розвитку багатьох захворювань.