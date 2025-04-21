Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Вінниця (адресу не вказано)
Доступно в 25 аптеках у Вінниця
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Коцюбинського / Замостянська, 37/28
0.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,28
Економія при броні: -3,80 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, просп. Коцюбинського, 21
0.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Замостянська, 14
0.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Соборна, 35
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,70
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
36,88
Економія при броні: -1,92 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 62
1.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №40
Фармаком
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Нечая Данила, 63
2.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 51
2.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Волошкова, 9
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, пров. Цегельний, 3
2.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 9
2.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 17
2.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Князів Коріатовичів, 181-А
3.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Київська, 126
3.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Матроса Кошки, 7-Б
3.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Економія при броні: -5,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Пирогова, 51
3.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
36,63
Економія при броні: -2,11 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, перех. Свободи / Зодчих, 6/4
3.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вінниця, вул. Зодчих, 16
4.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком