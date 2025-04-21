Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 24 аптеках у Миколаїв
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
2.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,48
Економія при броні: -2,19 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,18
Економія при броні: -1,29 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,96
Економія при броні: -2,34 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, просп. Центральний, 23
3.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,09
Економія при броні: -1,24 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 20/1
4.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,02
Економія при броні: -2,34 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Центральний, 149
4.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Аркасівська, 19
4.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
36,05
Економія при броні: -1,59 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Миколаїв, вул. Потьомкінська, 44-А
4.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №40
Фармаком
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Миколаїв, вул. Декабристів, 16
4.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
36,65
Економія при броні: -2,18 грн
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35-А
4.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,13
Економія при броні: -3,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 35/1
4.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,30
Економія при броні: -1,54 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Південна, 39
4.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Богоявленський, 21/5
4.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Космонавтів, 62
4.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Погранична, 248
4.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
36,56
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека ніжних цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Благовісного Вадима, 14
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,08
Економія при броні: -3,95 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Миколаїв, вул. Велика Морська, 21
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, вул. Миколаївська, 15
4.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Медпрепарати
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
19,45
Економія при броні: -1,14 грн