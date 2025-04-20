Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 60 аптеках у Запоріжжя
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
48,00
Економія при броні: -9,60 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,23
Економія при броні: -1,78 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
46,53
Економія при броні: -1,53 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Шкільна / Запорізька, 30/6
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,02
Економія при броні: -2,06 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Моторобудівників, 64
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №40
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 14
3.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Глазунова / Павлокічкаська, 11/16
3.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,39
Економія при броні: -3,92 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 121
3.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,05
Економія при броні: -2,26 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 25
3.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,00
Економія при броні: -1,60 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Чарівна, 129-Б
4.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,32
Економія при броні: -1,87 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 171-А
4.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,04
Економія при броні: -1,39 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 58
4.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,34
Економія при броні: -1,45 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 8-Б
4.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,71
Економія при броні: -2,45 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
16,39
Економія при броні: -1,91 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Запоріжжя, вул. Базарна, 28
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,22
Економія при броні: -2,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,33
Економія при броні: -2,06 грн
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 16
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,00
Економія при броні: -1,60 грн