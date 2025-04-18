Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 67 аптеках у Харків
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 42
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 82
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,97
Економія при броні: -2,35 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Космічна, 23
3.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,03
Економія при броні: -2,38 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 17
3.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,30
Економія при броні: -2,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Богомольця Академіка, 4
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,66
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Науки, 23
3.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,71
Економія при броні: -2,07 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 134
4.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,92
Економія при броні: -1,00 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Отакара Яроша, 21
4.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,82
Економія при броні: -1,97 грн
Аптека24
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 144
4.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 167
4.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153-А
4.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
35,70
Економія при броні: -1,83 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 155
4.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
35,54
Економія при броні: -1,67 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. 23-го Серпня, 38
5.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,72
Економія при броні: -4,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,68
Економія при броні: -2,25 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 179
5.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, вул. 23-го Серпня, 43
5.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком