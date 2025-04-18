Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 280 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
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Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 21
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Петлюри Симона, 2/4
1.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №40
Фармаком
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хорива, 17
1.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 22
1.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
1.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,19
Економія при броні: -2,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23
1.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
37,98
Економія при броні: -6,63 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Мазепи Івана, 3
1.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,43
Економія при броні: -7,08 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 72
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,99
Економія при броні: -2,09 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Омельяновича-Павленка Михайла, 7
2.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
2.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,85
Економія при броні: -2,01 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Золотоустівська, 44/22
2.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком