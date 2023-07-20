ЛАМІНАРІЯ* (LAMINARIA*) Діюча речовина
у слані ламінарії міститься велика кількість полісахаридів і йоду, більша частина якого знаходиться у вигляді йодидів (40–90%) і йодорганічних сполук (дійодтирозин та ін.). Виявляються й інші мінерали: калій, магній, кальцій, марганець, мідь, залізо, кобальт, бром, бор. Також ламінарія містить значну кількість L-фруктози, білків, вітамінів С, В12, В1, В2, D, каротину. Окрім хлорофілу А, присутній хлорфуцин (хлорофіл С, або γ-хлорофіл).
Дія ламінарії обумовлена насамперед наявністю органічних сполук йоду. Ламінарія є також джерелом неперетравлюваної клітковини, тим самим збільшуючи об’єм калу і зменшуючи час його транзиту через кишечник. Ламінарія змінює постпечінковий метаболізм стеролів та сприяє зменшенню вмісту ХС в плазмі крові. Полісахариди ламінарії, зокрема альгінова кислота, мають гідрофільність і адсорбційну здатність, поглинають різноманітні ендо-і екзогенні токсини у ШКТ. Продемонстровано антиоксидантну, протипухлинну, антикоагулянтну та імуномодулюючу активність полісахариду ламінарину.
у комплексі лікування пацієнтів з хронічним запаленням тонкої/товстої або прямої кишки, хронічним атонічним запором; запобігання розвитку атеросклеротичних уражень, патології щитоподібної залози.
зазвичай рекомендованою дозою є 200–500 мг один чи два рази на добу.
Ламінарія має довгу історію застосування і зазвичай вважається безпечною у дозах до 1000 мг/добу.
підвищена чутливість до речовин у складі ламінарії або до препаратів йоду. Запальні захворювання нирок, порушення гемостазу з підвищеною кровоточивістю, фурункульоз, туберкульоз легень.
повідомлялося про випадки гіперчутливості, включаючи анафілаксію. Тривалий прийом в високих дозах може призвести до йодизму.
прийом ламінарії у період вагітності та годування грудьми небезпечний, оскільки може вплинути на баланс гормонів. Слід уникати застосування.
аміодарон містить йод. Прийом ламінарії разом з аміодароном може підвищити рівень йоду в крові та спричинити побічні ефекти з боку щитоподібної залози.
Прийом ламінарії разом з дієтичними добавками або продуктами, що містять йод, може призвести до надто високого рівня йоду в організмі. Це може спричинити побічні ефекти, такі як зміни функції щитоподібної залози.
Антитиреоїдні препарати. Оскільки ламінарія містить йод, який модулює функцію щитоподібної залози, прийом ламінарії разом з антитиреоїдними препаратами може змінити їхню дію.
Гормони щитоподібної залози. Ламінарія може підвищити рівень гормонів щитоподібної залози, що продукуються організмом. Прийом ламінарії разом із гормонами щитоподібної залози може посилити ефекти гормонів.
Дигоксин. Вміст калію в ламінарії може посилювати ефекти, зокрема побічні, дигоксину.
Антигіпертензивні препарати. Інгібітори АПФ можуть підвищувати рівень калію у крові. Їхнє поєднане застосування з ламінарією може призвести до гіперкаліємії.
Діуретики. Зважаючи на вміст калію в ламінарії, прийом калійзберігаючих діуретиків разом з ламінарією може призвести до гіперкаліємії.
Калій. Зважаючи на вміст калію в ламінарії її застосування разом із дієтичними добавками або замінниками солі, що містять калій, може призвести до гіперкаліємії.
повідомлялося про йод-індукований гіпотиреоз після надмірного вживання ламінарії.