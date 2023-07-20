аміодарон містить йод. Прийом ламінарії разом з аміодароном може підвищити рівень йоду в крові та спричинити побічні ефекти з боку щитоподібної залози.

Прийом ламінарії разом з дієтичними добавками або продуктами, що містять йод, може призвести до надто високого рівня йоду в організмі. Це може спричинити побічні ефекти, такі як зміни функції щитоподібної залози.

Антитиреоїдні препарати. Оскільки ламінарія містить йод, який модулює функцію щитоподібної залози, прийом ламінарії разом з антитиреоїдними препаратами може змінити їхню дію.

Гормони щитоподібної залози. Ламінарія може підвищити рівень гормонів щитоподібної залози, що продукуються організмом. Прийом ламінарії разом із гормонами щитоподібної залози може посилити ефекти гормонів.

Дигоксин. Вміст калію в ламінарії може посилювати ефекти, зокрема побічні, дигоксину.

Антигіпертензивні препарати. Інгібітори АПФ можуть підвищувати рівень калію у крові. Їхнє поєднане застосування з ламінарією може призвести до гіперкаліємії.

Діуретики. Зважаючи на вміст калію в ламінарії, прийом калійзберігаючих діуретиків разом з ламінарією може призвести до гіперкаліємії.

Калій. Зважаючи на вміст калію в ламінарії її застосування разом із дієтичними добавками або замінниками солі, що містять калій, може призвести до гіперкаліємії.