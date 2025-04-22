Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 65 аптеках у Чернігів
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 47
0.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Чернігів, вул. Реміснича, 53
0.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,05
Економія при броні: -1,44 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
0.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,04
Економія при броні: -3,56 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 91
0.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 104
0.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
36,57
Економія при броні: -2,09 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,68
Економія при броні: -1,93 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Чорновола В'ячеслава, 15-А
0.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,20
Економія при броні: -1,32 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 89
1.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 54
1.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,59
Економія при броні: -1,73 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Преображенська, 2
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
1.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,84
Економія при броні: -5,35 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 10
1.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Перемоги, 13
1.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
35,91
Економія при броні: -1,46 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Миру, 161
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Подорожник
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Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Музична, 2
2.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Економія при броні: -5,10 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, просп. Лук'яненка Левка, 62
2.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,93
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
36,06
Економія при броні: -1,55 грн