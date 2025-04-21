Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 62 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Миру, 28
0.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
36,62
Економія при броні: -1,81 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
58,09
Економія при броні: -2,89 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Героїв-Підпільників, 1-Б
0.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Гетьманська, 82-А
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,45
Економія при броні: -3,56 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 10
0.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
56,86
Економія при броні: -1,66 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Металургів, 28-А
1.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 33-Б
1.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,29
Економія при броні: -2,67 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 38
1.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Кривий Ріг, просп. Центральний, 35
2.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,32
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,38
Економія при броні: -1,57 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 94
3.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 48
3.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
3.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,14
Економія при броні: -4,62 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №40
Фармаком
36,00
Економія при броні: -7,60 грн
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
56,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 1
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,81
Економія при броні: -2,19 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Свято-Миколаївська, 44
3.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,14
Економія при броні: -1,50 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Економія при броні: -5,10 грн
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Кривий Ріг, вул. Старовокзальна, 26-А
3.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,28
Економія при броні: -2,63 грн