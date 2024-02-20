профілактика дефіциту йоду та ендемічного зоба: немовлята та діти віком до 12 років: 50-100 мкг/добу; діти віком від 12 років та дорослі: 100-200 мкг/добу; у період вагітності або годування груддю: 200 мкг/добу; профілактика рецидиву зоба після хірургічного видалення або після завершення курсу лікування препаратами гормонів щитовидної залози: діти та дорослі: 100-200 мкг/добу; лікування еутиреоїдного зоба: немовлята, діти та підлітки: 100-200 мкг/добу; дорослі: 300-500 мкг/добу; добову дозу препарату слід приймати за один прийом після їди, запиваючи достатньою кількістю рідини; дітям до 3 років препарат можна давати у подрібненому вигляді з їжею, молоком, соком або водою; якщо препарат призначений немовлятам, його слід подрібнити і змішати з їжею; для лікування зоба у немовлят у більшості випадків достатньо 2-4 тижні, а у дітей та дорослих - 6-12 міс. або більше; питання про дозування та тривалість застосування препарату для профілактичних заходів або для лікування захворювань щитовидної залози вирішує лікар в індивідуальному порядку; при загрозі надходження в організм радіоактивного йоду для захисту від опромінення щитовидної залози призначати дорослим та дітям віком від 2 років по 125 мг (1/2 табл. 250 мг) 1 р/добу; половину табл. подрібнити і дати з невеликою кількістю солодкого чаю; застосовувати щодня до зникнення загрози надходження радіоактивного йоду в організм.