Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 79 аптеках у Дніпро
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Каменська, 40-Д
0.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,89
Економія при броні: -6,08 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 168
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,71
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Велика Діївська, 40
3.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Набережна Заводська, 73-Д
3.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
56,90
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Робоча, 95
3.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,10
Економія при броні: -1,25 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Робоча, 178
3.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,43
Економія при броні: -1,62 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Кондратюка Юрія, 2
3.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Метробудівська, 19
3.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Метробудівська, 12/5
4.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
40,36
Економія при броні: -1,92 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. 128-ї Бригади Тероборони, 2-Б
4.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
24,78
Економія при броні: -1,40 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
56,00
Економія при броні: -16,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
41,79
Економія при броні: -1,97 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, пров. Парусний, 18-Б
4.3 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,33
Економія при броні: -0,73 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
41,10
Економія при броні: -1,28 грн
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, пров. Штурманський, 7
4.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Привокзальна, 3
4.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
41,42
Економія при броні: -1,58 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Незалежності, 27
4.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,14
Економія при броні: -8,31 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, вул. Пастера, 2
4.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
41,62
Економія при броні: -1,78 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, пл. Старомостова, 3-Д
4.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
41,95
Економія при броні: -2,11 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 92
4.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,80
Економія при броні: -1,30 грн