Йод-актив плюс (Jod-activ plus)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 64 аптеках у Одеса
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Грушевського Михайла, 52
0.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Нестеренка Віталія, 5-Г
0.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Новосельського / Торгова, 54/38
2.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,00
Економія при броні: -1,71 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 25
2.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 14
2.8 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Садова / Торгова, 2/21
2.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Економія при броні: -7,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Степова, 28
3.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
31,58
Економія при броні: -1,69 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Чорноморського Козацтва, 5
3.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Овідіопольська, 6
3.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Пастера, 31
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Тираспольська (Приморський), 1
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
43,70
Економія при броні: -7,10 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Болгарська, 42
3.5 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Мала Арнаутська, 94
3.6 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
39,06
Економія при броні: -2,25 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Одеса, вул. Преображенська, 83
3.7 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,71
Економія при броні: -1,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Троїцька, 50/39
3.9 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,73
Економія при броні: -3,84 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, перех. Європейська / Велика Арнаутська, 72/69
4.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
38,10
Економія при броні: -7,67 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Європейська, 72
4.0 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Новощіпний ряд, 11
4.1 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється за 34 хв
Одеса, вул. Пантелеймонівська, 70
4.2 км
ЙОД-АКТИВ ПЛЮС® таблетки №80
Фармаком