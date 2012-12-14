Бандаж післяопераційний (Postoperative bandage) (314066) - інструкція із застосування Медичні вироби
Ціна в місті Київ
від 268,76 грн
Без рецепта
1 шт від 268,76 грн 1 шт від 231,09 грн 1 шт від 268,76 грн 1 шт від 263,65 грн 1 шт від 192,25 грн 1 шт від 355,55 грн 1 шт від 469,17 грн 1 шт від 156,52 грн 1 шт від 636,08 грн 1 шт від 181,47 грн 1 шт від 438,00 грн 1 шт від 386,33 грн 1 шт від 398,89 грн 1 шт від 181,47 грн 1 шт від 181,47 грн 1 шт від 611,20 грн 1 шт від 179,45 грн 1 шт від 179,46 грн 1 шт від 161,06 грн 1 шт від 147,45 грн 1 шт від 1237,19 грн 1 шт від 335,95 грн 1 шт від 1238,15 грн 1 шт від 636,21 грн 1 шт від 1238,05 грн 1 шт від 1231,80 грн 1 шт від 355,30 грн 1 шт від 563,20 грн 1 шт від 396,38 грн 1 шт від 359,60 грн 1 шт від 340,80 грн 1 шт від 1231,74 грн 1 шт від 326,54 грн 1 шт від 398,50 грн 1 шт від 563,20 грн 1 шт від 644,26 грн 1 шт від 542,23 грн 1 шт від 387,13 грн 1 шт від 275,00 грн 1 шт від 196,39 грн 1 шт від 925,74 грн 1 шт від 912,50 грн 1 шт від 350,00 грн 1 шт від 455,90 грн 1 шт від 398,50 грн 1 шт від 612,00 грн 1 шт від 428,72 грн 1 шт від 504,30 грн 1 шт від 495,00 грн 1 шт від 912,50 грн 1 шт від 1027,70 грн 1 шт від 527,40 грн 1 шт від 355,04 грн 1 шт від 437,00 грн 1 шт від 823,89 грн 1 шт від 823,89 грн 1 шт від 823,89 грн 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності 1 шт Немає в наявності
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Форма випуску
Розмір 5
Кількість штук в упаковці
1 шт.
Медичні вироби
Реєстраційне посвідчення
7106/2007 від 14.12.2012