Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі післяопераційніБАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 4 (150), №1 - Київ (106408) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 1 аптеці
Аптека доброго дня
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Всього: упаковка (5)
661,20
Економія: -98,00 грн
563,20 грн
В інших містах:
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 16:00
Шпола, вул. Соборна, 43
Всього: упаковка (1)
460,55 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Нетішин, просп. Незалежності, 5/2
Всього: упаковка (1)
460,55 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Тернопіль, вул. 15-го Квітня, 2-Е
Всього: упаковка (1)
460,55 грн
D.s.
Детальніше
Зачинено Відчиняється о 09:00
Луцьк, вул. Тимірязєва, 1
Всього: упаковка (5)
460,55 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Чернівці, вул. Сторожинецька, 2
Всього: упаковка (1)
460,55 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 15:00
Городенка, вул. Шептицького, 2
Всього: упаковка (1)
460,55 грн
D.s.
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 15:00
Городок, вул. Коцюбинського, 18-А
Всього: упаковка (1)
460,55 грн
Аптека
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 18:00
Харків, вул. Балакірєва, 17-А
Всього: упаковка (1)
565,00 грн
Милосердя
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 195
Всього: упаковка (1)
398,50 грн
Аптека 3і
Детальніше
Відчинено Цілодобово
Самбір, вул. Шпитальна, 6-А
Всього: упаковка (1)
271,20 грн
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом