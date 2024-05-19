БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 6 (150) бежевий, №1 - Київ (108784) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 254 аптеках
Подорожник
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Всього: упаковка (43)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пл. Незалежності, 1
Наявність на 2024-05-22 - 12:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (4)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Подорожник
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Всього: упаковка (43)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (43)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Аптека 9-1-1
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Всього: упаковка (3)
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Басейна, 10
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Шевченка Тараса / Пирогова, 26/4
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (43)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
Наявність на 2024-05-21 - 17:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:30
Київ, вул. Січових Стрільців, 13
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Мечникова, 10/2
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (43)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 16:00
Подорожник
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Всього: упаковка (43)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Спаська, 5
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Подорожник
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Всього: упаковка (43)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
Наявність на 2024-05-21 - 18:00
Аптека доброго дня
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Винниченка Володимира, 9-А
Подорожник
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Всього: упаковка (43)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 17/8
Наявність на 2024-05-21 - 20:00
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Січових Стрільців, 35
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Верхній Вал, 28/30
Аптека низьких цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Нижній Вал, 23