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Корекційні і корсетні вироби
Бандажі
бандажі післяопераційні
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Бандаж післяопераційний
Розмір 3 (150) бежевий №1
від
244,00
грн
в 475 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 5 (150) бежевий №1
від
329,55
грн
в 470 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 4 (150) бежевий №1
від
384,43
грн
в 468 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 6 (150) бежевий №1
від
377,83
грн
в 392 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 2 (150) бежевий №1
від
378,98
грн
в 318 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 6 модель 201 тм "білосніжка" №1
від
181,47
грн
в 299 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 5 модель 201 тм "білосніжка" №1
від
181,47
грн
в 297 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 3 модель 201 тм "білосніжка" №1
від
180,00
грн
в 296 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 7 модель 201 тм "білосніжка" №1
від
181,47
грн
в 295 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 4 модель 201 тм "білосніжка" №1
від
181,47
грн
в 294 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 7 (150) бежевий №1
від
386,33
грн
в 292 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 8 модель 201 тм "білосніжка" №1
від
181,47
грн
в 292 аптеках
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ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ (МОДЕЛЬ А)
Арт. 15пп, № 5 обхват талії 106-115 см №1
Віталі Орто
від
360,70
грн
в 284 аптеках
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ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ (МОДЕЛЬ А)
Арт. 15пп, № 3 обхват талії 85-94 см №1
Віталі Орто
від
364,50
грн
в 284 аптеках
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ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ (МОДЕЛЬ А)
Арт. 15пп, № 2 обхват талії 75-84 см №1
Віталі Орто
від
353,30
грн
в 283 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 3 (150) чорний №1
від
599,30
грн
в 283 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 5 (150) чорний №1
від
599,30
грн
в 283 аптеках
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ПОЯС МЕДИЧНИЙ ЕЛАСТИЧНИЙ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ (МОДЕЛЬ А)
Арт. 15пп, № 4 обхват талії 95-105 см №1
Віталі Орто
від
356,90
грн
в 283 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 4 (150) чорний №1
від
599,30
грн
в 283 аптеках
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Бандаж післяопераційний
Розмір 2 (150) чорний №1
від
599,30
грн
в 283 аптеках
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Форма випуску
2020, розмір 4
2025, розмір 4
2027, розмір 2
2027, розмір 3
2027, розмір 4
2027, розмір 5
2027, розмір 6
2028, розмір 2
2028, розмір 3
2028, розмір 4
2028, розмір 5
2028, розмір 6
2070, розмір 4
EB-501
EB-525 з додат.стяжкою
EB-669
арт. 15ПД №6
арт. 15ПП, № 1
арт. 15ПП, № 2
арт. 15ПП, № 3
арт. 15ПП, № 4
арт. 15ПП, № 5
розмір 1
розмір 2
розмір 2, бежевий
розмір 3
розмір 3 (L)
розмір 4
розмір 4, бежевий
розмір 5
розмір 5, бежевий
розмір 6
розмір 6, бежевий
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розмір 7, бежевий
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