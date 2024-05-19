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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2, бежевий пористий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Київ (458432) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 11 аптеках
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Дмитрівська (Шевченківський), 2
Всього: упаковка (1)
498,46
Економія: -22,10 грн
476,36 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Коперника, 2-А
Всього: упаковка (1)
641,66
Економія: -101,47 грн
540,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
623,87
Економія: -97,55 грн
526,32 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Ахматової Анни, 34
Всього: упаковка (1)
476,39
Економія: -16,86 грн
459,53 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, перех. Щербаківського Данила / Салютна, 56/7
Всього: упаковка (1)
632,97
Економія: -30,08 грн
602,89 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Григоренка Петра, 22/20
Всього: упаковка (1)
640,52
Економія: -53,81 грн
586,71 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лаврухіна, 3
Всього: упаковка (1)
419,39
Економія: -20,50 грн
398,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Порика Василя, 7-А
Всього: упаковка (1)
624,35
Економія: -98,03 грн
526,32 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тростянецька, 47
Всього: упаковка (1)
413,89
Економія: -15,00 грн
398,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Курбаса Леся, 4-Б
Всього: упаковка (1)
638,82
Економія: -81,75 грн
557,07 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (2)
635,51
Економія: -32,62 грн
602,89 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Бровари, бульв. Незалежності, 11
Всього: упаковка (2)
639,72
Економія: -53,01 грн
586,71 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, пл. Привокзальна, 19
Всього: упаковка (1)
626,22
Економія: -45,64 грн
580,58 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Волонтерська, 4
Всього: упаковка (1)
643,54
Економія: -45,76 грн
597,78 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Біла Церква, вул. Ярмаркова, 8-А
Всього: упаковка (1)
643,40
Економія: -93,56 грн
549,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Славутич, пл. Центральна, 3/1
Всього: упаковка (1)
647,16
Економія: -81,36 грн
565,80 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 18
Всього: упаковка (1)
635,75
Економія: -81,09 грн
554,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, просп. Перемоги, 82
Всього: упаковка (1)
585,40
Економія: -19,30 грн
566,10 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Чернігів, вул. Шевченка, 22
Всього: упаковка (1)
571,47
Економія: -53,59 грн
517,88 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Чернігів, просп. Перемоги, 184
Всього: упаковка (1)
623,75
Економія: -35,33 грн
588,42 грн