Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Березне, вул. Чорновола В'ячеслава, 1 Всього: упаковка (1) 477,45 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Цілодобово Нетішин, просп. Незалежності, 22-Б Всього: упаковка (1) 477,45 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Хмельницький, вул. Пілотська, 1 Всього: упаковка (1) 196,39 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Новий Буг, вул. Гагаріна Юрія, 11/3 Всього: упаковка (1) 540,33 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 09:00 Графік роботи Луцьк, вул. Тимірязєва, 1 Всього: упаковка (5) 477,45 грн Забронювати

D.s. Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Тарасівці, вул. Центральна, 99-А Всього: упаковка (1) 505,00 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 17:00 Графік роботи Пустомити, вул. Грушевського Михайла, 22-А Всього: упаковка (1) 477,45 грн Забронювати

D.s. Детальніше Відчинено Зачиняється о 15:00 Графік роботи Городок, вул. Коцюбинського, 18-А Всього: упаковка (1) 477,45 грн Забронювати

Милосердя Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 195 Всього: упаковка (2) 397,50 грн

Аптека твого міста Детальніше Відчинено Зачиняється о 18:00 Графік роботи Харків, вул. Героїв Праці, 26-В Всього: упаковка (1) 409,50 грн