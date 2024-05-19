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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 7 (150) білий, №1 - Київ (108807) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 12 аптеках
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (1)
638,29 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (2)
643,63 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Панаса Мирного, 16/13
Всього: упаковка (1)
636,29 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, пров. Політехнічний, 3-В
Всього: упаковка (2)
637,85 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Голосіївський, 30-А
Всього: упаковка (1)
636,77 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
639,86 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
Всього: упаковка (1)
640,77 грн
Аптека 9-1-1
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
641,92 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 34
Всього: упаковка (1)
644,79 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Верховної Ради, 27
Всього: упаковка (1)
642,75 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Берестейський, 136-Ж
Всього: упаковка (1)
640,33 грн
Рецепти здоров'я
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Відчинено Цілодобово
Київ, вул. Предславинська, 9
Всього: упаковка (1)
438,00 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Софіївська Борщагівка, вул. Лесі Українки, 25
Всього: упаковка (1)
642,97 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
Всього: упаковка (1)
639,33 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Польова, 19
Всього: упаковка (1)
643,43 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Ворзель, вул. Курортна, 62
Всього: упаковка (1)
644,04 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
638,71 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Фастів, вул. Соборна, 63
Всього: упаковка (1)
638,27 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Березань, вул. Шевченків шлях, 141/2
Всього: упаковка (1)
641,25 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
Всього: упаковка (1)
640,32 грн
Аптека оптових цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Узин, вул. Соборна, 1
Всього: упаковка (1)
637,50 грн