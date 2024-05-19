БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 4, бежевий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Київ (389355) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 22 аптеках
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Київ, вул. Золотоустівська, 55
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Київ, просп. Лобановського, 196
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Київ, бульв. Чоколівський, 1
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Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
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Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
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Київ, вул. Каштанова, 5-В
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Київ, вул. Вишгородська, 26/2
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Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
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Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
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Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
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Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
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Київ, вул. Виговського Івана, 22
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Київ, вул. Драгоманова, 17
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Гришка Михайла, 6
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Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
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Всього: упаковка (1)
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Київ, шосе Харківське, 152-А
Аптека копійка
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Київ, вул. Вереснева, 24
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Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
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Всього: упаковка (1)
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Київ, вул. Тулузи, 3-Б