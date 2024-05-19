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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 4, бежевий (150-П), з ребрами жорсткості, №1 - Київ (389355) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Золотоустівська, 55
Всього: упаковка (2)
642,92
Економія: -102,73 грн
540,19 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Лобановського, 196
Всього: упаковка (1)
550,47
Економія: -26,21 грн
524,26 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, бульв. Чоколівський, 1
Всього: упаковка (1)
403,54
Економія: -12,25 грн
391,29 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 3-Н
Всього: упаковка (1)
424,18
Економія: -25,29 грн
398,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 9
Всього: упаковка (1)
631,65
Економія: -96,28 грн
535,37 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
643,95
Економія: -101,35 грн
542,60 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вишгородська, 26/2
Всього: упаковка (1)
421,55
Економія: -22,66 грн
398,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Героїв Дніпра, 30-А
Всього: упаковка (1)
627,67
Економія: -24,78 грн
602,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47
Всього: упаковка (1)
636,17
Економія: -53,18 грн
582,99 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
Всього: упаковка (1)
621,28
Економія: -59,39 грн
561,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лифаря Сержа, 13
Всього: упаковка (1)
655,28
Економія: -118,38 грн
536,90 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Виговського Івана, 22
Всього: упаковка (1)
638,10
Економія: -83,44 грн
554,66 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Драгоманова, 17
Всього: упаковка (1)
432,91
Економія: -18,68 грн
414,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Махова Олександра, 6-А
Всього: упаковка (1)
638,28
Економія: -63,12 грн
575,16 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гришка Михайла, 6
Всього: упаковка (1)
379,12
Економія: -23,57 грн
355,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Закревського Миколи, 59/1
Всього: упаковка (2)
423,22
Економія: -24,33 грн
398,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, шосе Харківське, 152-А
Всього: упаковка (1)
407,72
Економія: -16,43 грн
391,29 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Вереснева, 24
Всього: упаковка (1)
622,85
Економія: -60,96 грн
561,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Бажана Миколи, 3-В
Всього: упаковка (1)
638,58
Економія: -88,74 грн
549,84 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Тулузи, 3-Б
Всього: упаковка (1)
634,00
Економія: -61,25 грн
572,75 грн