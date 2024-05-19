БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 2, №1 - Київ (408678) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Київ, вул. Чорновола В'ячеслава, 28/1
Фармація
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Всього: упаковка (2)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, шосе Харківське, 144-В
В інших містах:
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Київ, шосе Харківське, 164
Народна аптека
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Сагайдачного Петра / Ладозька, 9/12
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
Аптека інтернет цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 22:00
Запоріжжя, перех. Чумаченка / Європейська, 34/16
Аптека оптових цін
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Мукачево, вул. Масарика Томаша, 15
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Корець, пл. Київська, 11
Аптека
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Всього: упаковка (8)
Відчинено Зачиняється за 13 хв
Кропивницький, вул. Журливої О., 1
Рівне-медфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Цілодобово
Березне, вул. Київська, 19
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 09:00
Сарни, вул. Ярослава Мудрого, 3
Челсі плюс
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Кобеляки, вул. Дніпровська, 18-А
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Рівне, вул. Шевченка, 18
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Дубровиця, вул. Миру, 3
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Волочиськ, вул. Незалежності, 56
Рівнеліки
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Дубно, вул. Галицького Данила, 18
Волиньфарм
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 19:00
Ківерці, вул. Соборності, 5-А