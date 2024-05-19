Нажаль, препарат в аптеках міста Київ не найдено

В інших містах:

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, вул. Сумська, 23/34 Всього: упаковка (1) 1227,93 грн Забронювати

Перша аптека Детальніше Відчинено Зачиняється о 20:00 Графік роботи Харків, пл. Конституції, 20 Всього: упаковка (1) 1180,30 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Харків, вул. Сковороди Григорія, 74 Всього: упаковка (3) 1236,85 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 23:00 Графік роботи Харків, вул. Молочна, 6 Всього: упаковка (1) 1233,16 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Зачинено Відчиняється о 08:00 Графік роботи Харків, вул. Лісопарківська, 4 Всього: упаковка (1) 1231,53 грн Забронювати

Аптека 9-1-1 Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Харків, просп. Героїв Харкова, 276-Б Всього: упаковка (1) 1230,43 грн Забронювати

Пульс Детальніше Відчинено Зачиняється о 21:00 Графік роботи Львів, вул. Леонтовича, 1 Всього: упаковка (1) 925,74 грн Забронювати

Аптека 3і Детальніше Відчинено Цілодобово Сокільники, вул. Стрийська, 20 Всього: упаковка (1) 1230,00 грн