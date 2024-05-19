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БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 1 (150) бежевий, №1 - Київ (108396) Лікарський препарат - ціни

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Київ (адресу не вказано)
Доступно в 3 аптеках
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Гусовського, 8/10
Всього: упаковка (1)
541,17
Економія: -104,50 грн
436,67 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Каштанова, 5-В
Всього: упаковка (1)
542,34
Економія: -85,36 грн
456,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 21
Всього: упаковка (1)
347,64
Економія: -11,69 грн
335,95 грн
В інших містах:
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Корсунь-Шевченківський, вул. Ярослава Мудрого, 38
Всього: упаковка (1)
538,38
Економія: -44,84 грн
493,54 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Прилуки, вул. Київська, 279
Всього: упаковка (1)
560,43
Економія: -57,55 грн
502,88 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Черкаси, вул. Смілянська, 38
Всього: упаковка (1)
528,02
Економія: -39,05 грн
488,97 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Лубни, пл. Ярмаркова, 2-А
Всього: упаковка (2)
570,19
Економія: -71,64 грн
498,55 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Умань, вул. Європейська, 28
Всього: упаковка (1)
577,77
Економія: -67,84 грн
509,93 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кропивницький, вул. Чобану Степана, 13-Г
Всього: упаковка (1)
538,63
Економія: -65,40 грн
473,23 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Рівне, вул. Соборна, 135
Всього: упаковка (1)
570,30
Економія: -41,41 грн
528,89 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Суми, вул. Засумська, 3
Всього: упаковка (1)
575,55
Економія: -48,82 грн
526,73 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Вараш, м-н Вараш, 13
Всього: упаковка (1)
562,11
Економія: -35,38 грн
526,73 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 2
Всього: упаковка (1)
523,04
Економія: -32,04 грн
491,00 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, просп. Поштовий, 35-Б
Всього: упаковка (1)
568,40
Економія: -63,35 грн
505,05 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 19:30
Миколаїв, пров. Корабелів, 2
Всього: упаковка (1)
404,94
Економія: -25,96 грн
378,98 грн
Аптека низьких цін
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
Всього: упаковка (1)
570,14
Економія: -65,37 грн
504,77 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 18:00
Нікополь, вул. Електрометалургів, 33
Всього: упаковка (1)
524,41
Економія: -51,18 грн
473,23 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Одеса, просп. Добровольського, 63-А
Всього: упаковка (1)
284,57
Економія: -15,73 грн
268,84 грн
Аптека шар@
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Відчинено Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Металургів, 14
Всього: упаковка (1)
561,08
Економія: -41,94 грн
519,14 грн
Аптека копійка
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Відчинено Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Запорозького козацтва, 27
Всього: упаковка (1)
570,13
Економія: -61,85 грн
508,28 грн