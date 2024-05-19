БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 1, №1 - Київ (408677) Лікарський препарат - ціни
Доступно в 6 аптеках
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Всього: упаковка (2)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Предславинська, 9
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, вул. Ісаакяна, 2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Зачинено Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Лобановського, 2
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 20:00
Київ, вул. Лук'яненка Левка, 14
Фармація
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 17:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 2/35
В інших містах:
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 16:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 60
Бажаємо здоров'я
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Всього: упаковка (1)
Відчинено Зачиняється о 21:00
Карлівка, вул. Полтавський Шлях, 42/2
В інших містах більше немає пропозицій з препаратом