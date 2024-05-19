Всі аптеки України
Медичні виробиКорекційні і корсетні виробиБандажібандажі післяопераційніБАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙЦіни в аптеках

БАНДАЖ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИЙ розмір 3 (150) білий, №1 - Київ (108393) Лікарський препарат - ціни

  • Про препарат
  • Ціни
  • Карта
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 10 аптеках
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 22:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
Всього: упаковка (2)
639,03 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, бульв. Шевченка Тараса, 2
Всього: упаковка (1)
639,65 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Іллєнка Юрія, 1
Всього: упаковка (1)
637,39 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Довженка Олександра, 1
Всього: упаковка (1)
644,50 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, вул. Васильківська, 4-А
Всього: упаковка (1)
642,89 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Оболонський, 22-В
Всього: упаковка (2)
642,03 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Каденюка Леоніда, 3-Е
Всього: упаковка (1)
642,83 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Червоної Калини, 26
Всього: упаковка (1)
640,11 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 45-А
Всього: упаковка (1)
638,26 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 23:00
Київ, просп. Берестейський, 136
Всього: упаковка (1)
611,20 грн
В інших містах:
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ірпінь, вул. Алієвої З., 61
Всього: упаковка (1)
643,93 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Білогородка, вул. Володимирська, 107-В
Всього: упаковка (1)
636,51 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Героїв Майдану, 1
Всього: упаковка (1)
644,61 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Буча, вул. Польова, 19
Всього: упаковка (1)
643,25 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 20:00
Ворзель, вул. Курортна, 62
Всього: упаковка (1)
639,92 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Ворзель, вул. Європейська, 10
Всього: упаковка (1)
643,44 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Обухів, вул. Київська, 109
Всього: упаковка (1)
637,58 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Іванків, вул. Київська, 30-А
Всього: упаковка (1)
639,07 грн
Аптека оптових цін
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Біла Церква, вул. Гончара Олеся, 3
Всього: упаковка (1)
644,11 грн
Аптека 9-1-1
Детальніше
Відчинено Зачиняється о 21:00
Носівка, вул. Центральна, 39
Всього: упаковка (1)
643,82 грн