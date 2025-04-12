Бензилбензоат Гріндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Бензилбензоат Гріндекс інструкція із застосування
Склад
діюча речовина: benzyl benzoatе;
1 г мазі містить 200 мг бензилбензоату;
допоміжні речовини: полісорбат 80, карбомер, натрію гідроксид, метилпарабен (Е 218), пропілпарабен (Е 216), бронопол, вода очищена.
Лікарська форма
Мазь.
Основні фізико-хімічні властивості: мазь білого або майже білого кольору зі специфічним запахом.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що застосовують при ектопаразитозах, включаючи кліщів корости. Код АТХ Р03А Х01.
Фармакологічні властивості
Фармакодинаміка.
Бензилбензоат - бензиловий ефір бензойної кислоти. Діє вибірково, проникає крізь хітиновий покрив коростяних кліщів Acarus scabiei та накопичується в їхньому організмі у токсичних концентраціях, спричиняючи загибель дорослих осіб. Не діє на яйця коростяного кліща. Має також слабку анестезуючу дію.
Фармакокінетика.
При місцевому застосуванні бензилбензоат проникає у верхні шари епідермісу, не всмоктується системно.
Показання
Короста.
Протипоказання
Підвищена чутливість до компонентів, що входять до складу мазі.
Взаємодія з іншими лікарськими засобами та інші види взаємодій
Вивчення взаємодії не проводилося.
Особливості застосування
Мазь призначена тільки для зовнішнього застосування. Для того, щоб мазь не викликала подразнення, слід уникати потрапляння мазі в очі, на слизові оболонки або пошкоджену шкіру.
Для визначення підвищеної чутливості до препарату рекомендується попередньо нанести невелику кількість мазі на шкіру.
Мазь містить в якості допоміжних речовин метилпарабен (E 218), пропілпарабен (E 216) та бронопол. Метилпарабен (E 218) та пропілпарабен (E 216) можуть викликати алергічні реакції (можливо, уповільненого типу), бронопол — місцеві шкірні реакції (наприклад, контактний дерматит).
Застосування у період вагітності або годування груддю
Не застосовувати у період вагітності. На період лікування годування груддю слід припинити.
Здатність впливати на швидкість реакції при керуванні автотранспортом або іншими механізмами
Вплив відсутній.
Спосіб застосування та дози
Для зовнішнього застосування.
Безпосередньо перед застосуванням у дітей у віці від 3-х до 5-и років мазь розводять теплою кип'яченою водою (30-35 °С) у співвідношенні 1:1 і перемішують до утворення однорідної емульсії. Обробку, як правило, варто проводити без попередньої теплої ванни 2 рази з інтервалом 12 годин. У дітей у віці від 5-и років і дорослих застосовують нерозведену мазь.
При лікуванні корости на попередньо вимиту шкіру в один прийом наносять і втирають 10-15 г мазі. Маззю покривають всі ділянки шкіри, крім обличчя і волосся.
Спочатку мазь наносять на долоні, кисті рук, потім на всі інші частини тіла в послідовності зверху вниз. В останню чергу мазь наносять на ноги, на ступні і в міжпальцевих проміжки. У місцях з ніжною шкірою (пахова область, геніталії, грудні залози), а також при екземі, дерматиті або піодермії слід обережно наносити мазь, не втираючи.
Після застосування мазі не можна мити руки протягом 3-х годин. У деяких випадках після висихання нанесеної мазі (зазвичай через 1 годину) рекомендується нанести другий шар препарату. Після закінчення обробки хворим слід одягти чисту натільну білизну, змінити постільну білизну. Через 24-48 годин прийняти душ і знову змінити натільну та постільну білизну.
Мазь наносять на шкіру 4 рази протягом 2-х тижнів з інтервалом в 3-4 дня. На курс лікування витрачають в середньому 60-90 г мазі.
Діти
Дітям віком до 3 років мазь застосовувати не рекомендується.
Передозування
Симптоми: при випадковому проковтуванні мазі або нанесенні дуже великої кількості мазі може виникнути стимуляція центральної нервової системи (судоми) та затримка сечовипускання.
Лікування: симптоматичне. Шкіру необхідно промити. При проковтуванні мазі необхідно промити шлунок та прийняти активоване вугілля. При необхідності слід застосувати протисудомні засоби.
Побічні реакції
Класифікація частоти побічних реакцій: дуже часто (≥ 1/10); часто (≥ 1/100 до < 1/10); нечасто (≥ 1/1000 до < 1/100); рідко (≥ 1/10000 до < 1/1000); дуже рідко (< 1/10000), включаючи окремі випадки; невідомо (не можна визначити за наявними даними).
З боку шкіри та підшкірних тканин
Невідомо: контактний дерматит; алергічні шкірні реакції: подразнення шкіри, відчуття хворобливого печіння. Чутливість шкіри особливо посилюється, якщо її поверхня пошкоджена, або якщо мазь потрапляє на слизову геніталій.
При втиранні мазі в шкіру може виникнути відчуття пощипування, яке проходить через кілька хвилин. Якщо відчуття пощипування не проходить, слід промити шкіру.
Термін придатності
2,5 роки.
Не застосовувати після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.
Умови зберігання
Зберігати при температурі не вище 25 °C. Не зберігати у холодильнику та морозильній камері.
Зберігати в недоступному для дітей місці.
Упаковка
По 30 г в тубі алюмінієвій; по 1 тубі в пачці картонній.
Категорія відпуску
Без рецепта.
Виробник
АТ Талліннський фармацевтичний завод.
Місцезнаходження виробника та адреса місця провадження його діяльності
Тонді ТН 33, район Крістіне, Таллінн, повіт Гар'юмаа, 11316, Естонія.
Заявник
АТ «Гріндекс».
Місцезнаходження заявника
Вул. Крустпілс, 53, Рига, LV-1057, Латвія.