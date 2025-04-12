Для зовнішнього застосування.

Безпосередньо перед застосуванням у дітей у віці від 3-х до 5-и років мазь розводять теплою кип'яченою водою (30-35 °С) у співвідношенні 1:1 і перемішують до утворення однорідної емульсії. Обробку, як правило, варто проводити без попередньої теплої ванни 2 рази з інтервалом 12 годин. У дітей у віці від 5-и років і дорослих застосовують нерозведену мазь.

При лікуванні корости на попередньо вимиту шкіру в один прийом наносять і втирають 10-15 г мазі. Маззю покривають всі ділянки шкіри, крім обличчя і волосся.

Спочатку мазь наносять на долоні, кисті рук, потім на всі інші частини тіла в послідовності зверху вниз. В останню чергу мазь наносять на ноги, на ступні і в міжпальцевих проміжки. У місцях з ніжною шкірою (пахова область, геніталії, грудні залози), а також при екземі, дерматиті або піодермії слід обережно наносити мазь, не втираючи.

Після застосування мазі не можна мити руки протягом 3-х годин. У деяких випадках після висихання нанесеної мазі (зазвичай через 1 годину) рекомендується нанести другий шар препарату. Після закінчення обробки хворим слід одягти чисту натільну білизну, змінити постільну білизну. Через 24-48 годин прийняти душ і знову змінити натільну та постільну білизну.

Мазь наносять на шкіру 4 рази протягом 2-х тижнів з інтервалом в 3-4 дня. На курс лікування витрачають в середньому 60-90 г мазі.