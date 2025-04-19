Бензилбензоат Гріндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Львів (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Львів
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Шпитальна, 9
0.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:15
Львів, вул. Городоцька, 82
0.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
252,40
Економія при броні: -34,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, пл. Міцкевича, 6/7
0.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Міхновських, 18
1.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Хмельницького Богдана, 2/4
1.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Львів, вул. Сербська, 13
1.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Городоцька, 149
1.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Залізнична, 7
1.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Яблонської Софії, 8
1.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
257,70
Економія при броні: -39,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Героїв УПА, 73
2.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
257,60
Економія при броні: -39,60 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Кульпарківська, 93
2.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
256,20
Економія при броні: -38,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Львів, вул. Панаса Мирного, 24
3.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
252,40
Економія при броні: -34,40 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Володимира Великого, 27
3.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
252,40
Економія при броні: -34,40 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Володимира Великого, 61
3.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
250,90
Економія при броні: -32,90 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 41 хв
Львів, вул. Липинського, 60
3.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється за 11 хв
Львів, вул. Навроцького, 23
3.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Львів, вул. Мазепи Гетьмана, 25-А
4.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
256,90
Економія при броні: -38,90 грн
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Патона, 9/4
4.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 4-Б
4.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Пульс
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Львів, вул. Грінченка, 2-А
4.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс