Бензилбензоат Гріндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Одеса (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Одеса
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
1.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Колонтаївська
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
1.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
2.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
216,03
Економія при броні: -21,91 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
3.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
184,70
Економія при броні: -0,70 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
5.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Роза
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Одеса, вул. Ліп Івана та Юрія, 6
5.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Марія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
5.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Гармонія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
6.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Афіна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
6.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
6.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аркадія
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
7.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Віола
Одеса, дорога Фонтанська, 59
8.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Ізабелла
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 170/2
10.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Фармацевт копєйкін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 80
13.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Хлібодарське, дорога Маякська, 4-Б
7.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Жемчужина
Відчинено
Зачиняється за 53 хв
Лиманка, вул. Жемчужна, 6
11.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Чорноморська
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чорноморськ, вул. Олександрійська, 17-А
21.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Теплодар, вул. Прокопія Романа, 2
27.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
213,88
Економія при броні: -14,74 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Біляївка, вул. Костіна, 2
37.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Білгород-Дністровський, вул. Єврейська, 26-Б
41.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс