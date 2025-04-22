Бензилбензоат Гріндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Чернігів (адресу не вказано)
Доступно в 5 аптеках у Чернігів
Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Миру, 45
0.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 73
0.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
216,88
Економія при броні: -13,25 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, просп. Перемоги, 14
1.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
202,70
Економія при броні: -1,70 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Текстильників, 15
2.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
210,39
Економія при броні: -9,19 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Чернігів, вул. Незалежності, 56
5.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Городня, вул. Чернігівська, 15
48.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Носівка, вул. Вокзальна, 1
65.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Корюківка, вул. Шевченка Тараса, 71
73.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Борзна, вул. Незалежності, 3
83.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бобровиця, вул. Озерянський Шлях, 2-А
84.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Калита, вул. Миру, 45
85.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бахмач, вул. Соборності, 60-А
112.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Нові Петрівці, вул. Свято-Покровська, 218
113.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Петлюри Симона, 24
113.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Вишгород, вул. Шолуденка, 1-А
115.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
273,71
Економія при броні: -17,42 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Бровари, вул. Грушевського Михайла, 17/1
115.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
268,56
Економія при броні: -17,83 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Згурівка, вул. Українська, 5-Б
116.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
178,70
Економія при броні: -0,40 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
123.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
267,65
Економія при броні: -17,27 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Малишка Андрія, 2-Д
125.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
267,70
Економія при броні: -16,96 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
125.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
264,96
Економія при броні: -8,04 грн