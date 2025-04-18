Бензилбензоат Гріндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 14 аптеках у Харків
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Харків, пров. Расторгуївський, 2
4.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Полтавський Шлях, 153
4.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
204,80
Економія при броні: -17,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Полтавський Шлях, 148/2
4.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Харків, вул. Старицького, 16
5.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
206,10
Економія при броні: -11,99 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Ювілейний, 49/8
6.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, проїзд Стадіонний, 1-А
6.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
191,05
Економія при броні: -11,70 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Байрона, 179
7.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Нескорених, 13
7.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, просп. Перемоги, 64-Г
8.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Перемоги, 70-Е
8.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
199,33
Економія при броні: -9,36 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Соборності України, 238-Д
9.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
210,68
Економія при броні: -10,13 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
200,33
Економія при броні: -17,12 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Бекетова, 21
10.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Магнолія
Відчинено
Зачиняється о 18:00
Харків, просп. Олександрівський, 103/41
11.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Південне, перех. Українська / Тасуя Бориса, 52/52
17.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Краснокутськ, вул. Миру, 141-А
77.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Лозова, вул. Благовіщенська, 8
122.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Полтава, вул. Алмазна, 6/11
133.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
204,80
Економія при броні: -13,70 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Марко Вовчок, 15
141.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
210,27
Економія при броні: -10,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 38
142.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
266,34
Економія при броні: -12,00 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Суми, вул. Харківська, 36/1
143.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
212,64
Економія при броні: -13,01 грн