Київ
Інші препарати, що застосовуються при ектопаразитозах, включаючи коросту
P03A X01
Бензил бензоат
АТС Класифікація
P
ПРОТИПАРАЗИТАРНІ ЗАСОБИ, ІНСЕКТИЦИДИ І РЕПЕЛЕНТИ
P03
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НЕ ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ ПРЕПАРАТИ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КОРОСТИ, ТА РЕПЕЛЕНТИ
P03A
ЗАСОБИ, ЩО ДІЮТЬ НА ЕКТОПАРАЗИТІВ, ВКЛЮЧАЮЧИ КОРОСТЯНИХ КЛІЩІВ
P03A X
Інші препарати, що застосовуються при ектопаразитозах, включаючи коросту
P03A X01
Бензил бензоат
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Бензилбензоату емульсія
Емульсія нашкірна 20 % флакон 50 г №1
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
від
25,85
грн
в 879 аптеках
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Бензилбензоат
Крем 250 мг/г туба 40 г в пачці №1
Фармак
від
136,10
грн
в 745 аптеках
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Бензилбензоат
Емульсія нашкірна 200 мг/г флакон 50 г №1
Здоров'я ФК
від
21,96
грн
в 120 аптеках
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Бензилбензоат Гріндекс
Мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
від
179,48
грн
в 19 аптеках
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Бензилбензоат-Дарниця
Мазь 250 мг/г туба 30 г в пачці №1
Дарниця ФФ
Немає в наявності
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Форма випуску
емул. нашкірна
крем
мазь
Дозування
20 %
200 мг/г
250 мг/г
Пакування
туба 30 г
туба 40 г
фл. 50 г
Виробник
Гріндекс
Дарниця ФФ
Здоров'я ФК
ООО "ДКП "Фармацевтическая фабрика"
Фармак
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