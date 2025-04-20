Бензилбензоат Гріндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 16 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
206,40
Економія при броні: -7,61 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
198,24
Економія при броні: -10,66 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
189,30
Економія при броні: -4,80 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
213,00
Економія при броні: -21,48 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
151,00
Економія при броні: -10,00 грн
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Павлокічкаська, 16-А
3.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 51
3.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
209,32
Економія при броні: -9,53 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Полякова / Чарівна, 1/163
5.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
189,25
Економія при броні: -13,97 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Вороніна, 19
5.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
208,52
Економія при броні: -10,11 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Броньова, 17/1
6.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
193,00
Економія при броні: -13,82 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Українця Володимира, 27
8.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
196,67
Економія при броні: -10,45 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Космічна / Чумаченка, 124/1
8.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
184,70
Економія при броні: -0,20 грн
Аптека шар@
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, перех. Сергієнка Василя / Героїв 93-ї бригади, 66/23
10.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
212,68
Економія при броні: -14,04 грн
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Ентузіастів, 2
10.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Народна аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, вул. Сорочинська, 11
10.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
151,00
Економія при броні: -10,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Запоріжжя, шосе Хортицьке, 4
11.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
212,32
Економія при броні: -13,58 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 8 хв
Вільнянськ, пров. Торговий, 17
22.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється за 38 хв
Дніпро, бульв. Слави, 40
62.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
199,00
Економія при броні: -20,50 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
62.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Нє болєй
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
65.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
214,53
Економія при броні: -14,56 грн