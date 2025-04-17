Бензилбензоат Гріндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Київ (адресу не вказано)
Доступно в 21 аптеках у Київ
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Межигірська / Спаська, 3/7
1.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
210,13
Економія при броні: -9,99 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Костянтинівська, 25
2.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
263,19
Економія при броні: -12,28 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Старовокзальна / Жилянська, 13/146
2.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
196,00
Економія при броні: -13,72 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Липківського Василя, 25
3.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
260,19
Економія при броні: -9,68 грн
Ощад аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гаврилішина Богдана, 4
3.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пров. Політехнічний, 1/3
4.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
201,56
Економія при броні: -15,96 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Тихого Олекси / Гетьмана Вадима, 40/16
5.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
264,50
Економія при броні: -13,64 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Будівельників / Гетьмана Павла Полуботка, 38/14
6.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
263,29
Економія при броні: -13,05 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 9-Г
6.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
270,11
Економія при броні: -17,48 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, бульв. Вацлава Гавела, 75
8.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
256,66
Економія при броні: -7,86 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Щербаківського Данила, 47-А
8.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
263,30
Економія при броні: -11,10 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Здановської Юлії / Самійла Кішки, 60/5
8.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
257,60
Економія при броні: -50,20 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Гетьмана Павла Полуботка, 54-В
8.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
261,07
Економія при броні: -11,06 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Європейського Союзу, 41-А
8.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
263,97
Економія при броні: -13,01 грн
Аптека інтернет цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Княжий Затон, 4
9.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
271,00
Економія при броні: -28,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 100-З
9.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
191,34
Економія при броні: -11,37 грн
Свк фарм
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, просп. Берестейський, 108/1
9.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
243,00
Економія при броні: -4,86 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, шосе Харківське, 166-В
10.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
260,24
Економія при броні: -10,00 грн
В містах поряд
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Софіївська Борщагівка, вул. Миру, 40
11.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
263,47
Економія при броні: -12,76 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 09:00
Вишневе, вул. Європейська, 32/1-Б
11.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
267,42
Економія при броні: -16,60 грн