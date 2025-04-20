Бензилбензоат Гріндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Кривий Ріг (адресу не вказано)
Доступно в 18 аптеках у Кривий Ріг
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Горького, 10
0.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
198,97
Економія при броні: -11,27 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. Університетський, 72
2.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
192,64
Економія при броні: -9,18 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Криворіжсталі, 18
2.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
204,80
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Соборності, 87-Г
3.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
210,88
Економія при броні: -9,97 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Калнишевського Петра, 7
3.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
199,58
Економія при броні: -19,58 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, пл. Володимира Великого, 1
3.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
200,40
Економія при броні: -15,00 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, вул. Лісового, 14-А
6.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
206,78
Економія при броні: -9,63 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 7
7.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
208,31
Економія при броні: -7,90 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, просп. 200-річчя Кривого Рогу, 12-А
7.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
212,49
Економія при броні: -11,75 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, м-н Сонячний, 60/1
7.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
197,94
Економія при броні: -10,77 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н Гірницький, 36-Б
8.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
267,00
Економія при броні: -9,59 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Фукса Едуарда, 2
9.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
215,69
Економія при броні: -34,06 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Кривий Ріг, м-н 4-й Зарічний, 21-К
12.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
200,50
Економія при броні: -15,10 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Шухевича Романа, 20-А
15.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
269,00
Економія при броні: -14,09 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Колачевського Сергія, 164
20.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Кривий Ріг, вул. Чарівна, 1-Г
20.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
204,80
Економія при броні: -19,40 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Кривий Ріг, вул. Героїв Маріуполя, 44-А
30.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
197,11
Економія при броні: -12,08 грн
В містах поряд
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Апостолове, вул. Центральна, 57
36.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Зеленодольськ, пров. Молодіжний, 10-Б
42.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
184,40
Економія при броні: -0,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Долинська, вул. Центральна, 144
51.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс