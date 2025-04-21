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Бензилбензоат Гріндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Бензилбензоат Гріндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Вінниця
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Свк фарм
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Зачиняється о 21:00
Хмільник, просп. Свободи, 13
53.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
262,00
Економія при броні:
-7,86 грн
254,14
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Бар, пл. Святого Миколая, 12
62.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
177,90
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Савіцького Юрія, 14
65.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
230,70
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Летичів, вул. Ширпала Леоніда, 13/1
65.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
257,20
Економія при броні:
-26,50 грн
230,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Вінницька, 25
72.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
201,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Бердичів, вул. Європейська, 132
72.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
201,40
Економія при броні:
-0,30 грн
201,10
грн
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Авк фарм
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Бердичів, вул. Житомирська, 38
74.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
242,00
Економія при броні:
-7,26 грн
234,74
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Стара Синява, вул. Грушевського Михайла, 37-А
74.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
200,40
грн
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Аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Деражня, вул. Миру, 38-Б
77.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
257,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Гайсин, вул. 1-го Травня, 67
80.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
201,10
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Ладижин, вул. Кравчика Петра, 12-Г
81.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
181,50
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Тетіїв, вул. Драча Івана, 26-А
87.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
197,20
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Хмельницький, вул. Повстанська, 42/2
109.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
180,00
Економія при броні:
-5,40 грн
174,60
грн
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Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Свободи, 1-А
110.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
256,90
Економія при броні:
-83,90 грн
173,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Панаса Мирного, 28-Б
110.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
199,50
Економія при броні:
-26,50 грн
173,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Хмельницький, вул. Шевченка Тараса, 34
110.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
201,10
Економія при броні:
-28,10 грн
173,00
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Старокостянтинів, вул. Миру, 21/1
110.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
256,90
Економія при броні:
-39,20 грн
217,70
грн
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Аптека
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 18
110.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
217,70
грн
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Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Старокостянтинів, алея Хохтіф, 14
110.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
217,70
грн
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Свк фарм
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Хмельницький, вул. Подільська, 73-А
111.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
239,00
грн
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