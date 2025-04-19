Бензилбензоат Гріндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Дніпро (адресу не вказано)
Доступно в 22 аптеках у Дніпро
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Ближня, 31-Б
2.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
201,40
Економія при броні: -21,70 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 123/2
4.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
208,05
Економія при броні: -17,49 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Поля Олександра, 106
5.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
211,67
Економія при броні: -11,69 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Воскресенська, 4-А
6.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
210,33
Економія при броні: -8,96 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, просп. Науки, 31
7.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
199,00
Економія при броні: -19,30 грн
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, просп. Слобожанський, 2
8.2 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, шосе Донецьке, 121-Б
8.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
199,00
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, шосе Донецьке, 122
8.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
186,88
Економія при броні: -10,14 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Набережна Перемоги, 1-Н
8.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Березинська, 23-А
8.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, бульв. Слави, 40
8.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
199,00
Економія при броні: -19,30 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Дніпро, вул. Калинова, 53-К
9.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
271,67
Економія при броні: -13,91 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 40/42
9.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
193,01
Економія при броні: -7,85 грн
Нє болєй
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Дніпро, вул. Калинова, 1
10.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
198,07
Економія при броні: -12,02 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Старий Шлях, 7
12.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
256,90
Економія при броні: -77,20 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Дніпро, вул. Осьмака Кирила, 16-А
13.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 18:30
Дніпро, пл. Вокзальна, 1
4.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 100
4.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 19:30
Дніпро, просп. Яворницького Дмитра, 83
5.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптеки медичної академії
Відчинено
Зачиняється о 22:00
Дніпро, просп. Науки, 99
7.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс