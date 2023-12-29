БЕНЗИЛ БЕНЗОАТ* (BENZYLII BENZOAS*)

дітям віком від 3 до 5 років препарат розвести кип’яченою водою у співвідношенні 1:1; педикульоз: зовнішньо, місцево; емульсією змочити ватний або марлевий тампон, нанести на волосся голови або волосяні частини тіла і злегка втерти у шкіру; мазь або крем втирають в шкіру волосистої частини голови і волосся, на ділянки з ніжною шкірою наносять без інтенсивного втирання; голову зав’язати хусткою; при лобковому педикульозі мазь або крем втирають в шкіру лобка, живота, сідниць, статевих органів, пахових складок і внутрішньої поверхні стегон; через 10 хв обробки при лобковому педикульозі і через 30 хв при головному педикульозі змити проточною водою; після цього хустку змочити теплим 5% р-ном оцту (змішати склянку оцту з такою ж кількістю води, підігрітої до 50 °С) і, злегка вижавши хустку, на 1 год пов’язати нею голову; волосся мити милом або шампунем, розчісувати густим гребінцем, видаляти неживих вошей і гнид; ефективність визначається через 1 год або через 1 добу; якщо гниди залишилися, обробку волосся проводити знову тільки 5% р-ном оцту; короста: необхідне одночасне лікування всіх членів сім’ї, які проживають спільно, а також контактних осіб; емульсію наносити (можна пензликом) на все тіло, за винятком обличчя і волосистої частини голови, особливо ретельно наносити на зап’ястя, кисті, пахви, сідниці, ділянку паху, під нігті, ділянки між пальцями рук і ніг, підошву ніг; дати емульсії висохнути (зазвичай 10 хв у теплій кімнаті), надягти чисту білизну, змінити постільну білизну; руки після обробки не мити протягом 3 год; достатньо 1 обробки шкіри, повторна обробка протягом 5 подальших днів знижує вірогідність залишкової інвазії; альтернативно можна наносити емульсію на все тіло, крім обличчя і волосистої частини голови, 3 рази з інтервалом 12 год. Через 12 год після останнього нанесення препарату необхідно прийняти гарячий душ, змінити натільну і постільну білизну; мазь або крем в один прийом наносять і втирають 10-15 г, покриваючи всі ділянки шкіри, крім обличчя і волосся: спочатку на долоні, кисті рук, потім на всі інші частини тіла в послідовності зверху вниз, в останню чергу на ноги, на ступні і в міжпальцевих проміжки; у місцях з ніжною шкірою (пахова область, геніталії, грудні залози), при екземі, дерматиті або піодермії наносити мазь, не втираючи; після застосування мазі або крему не мити руки протягом 3-х год; у деяких випадках після висихання нанесеної мазі (зазвичай через 1 год) нанести другий шар; одягти чисту натільну білизну, змінити постільну білизну; через 24-48 год прийняти душ і знову змінити натільну та постільну білизну; мазь або крем наносять на шкіру 4 рази протягом 2-х тижнів з інтервалом в 3-4 дні; на курс лікування витрачають в середньому 60-90 г мазі або крему; при лікуванні норвезької корости перед застосуванням крему попередньо за допомогою кератолітичних засобів очистити шкірні покриви від кірок; тривалість курсу лікування визначається динамікою очищення шкірних покривів, купіруванням запального процесу, припиненням свербежу; демодекоз: увечері вмити обличчя теплою водою з милом, нанести емульсію тонким шаром на шкіру обличчя, уникаючи потрапляння препарату в очі, ніс і рот; вранці обличчя вмити теплою водою з милом; тривалість лікування 2-3 тиж.