Бензилбензоат Гріндекс (Benzylbenzoate Grindeks)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 4 аптеках у Миколаїв
Аптека ніжних цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. 8-го Березня, 79-Б
3.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
200,08
Економія при броні: -14,42 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 26-Д
3.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
210,01
Економія при броні: -9,61 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Скоропадського Павла, 56
3.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
191,57
Економія при броні: -11,93 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Миру, 17
5.4 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
216,10
Економія при броні: -13,13 грн
В містах поряд
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Баштанка, вул. Ювілейна, 85-А
62.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Коблеве, вул. Одеська, 2/3
66.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Березнегувате, пл. Соборно-Миколаївська, 2
77.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Олександрівка, вул. Подзігуна Генерала, 73
98.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Фармацевт копєйкін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Кримська, 80
98.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Марія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 11-А
107.8 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 79
107.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
184,70
Економія при броні: -0,70 грн
Афіна
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, просп. Шевченка, 8-В
107.9 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Ніжинська, 29
108.1 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
213,66
Економія при броні: -19,54 грн
Аркадія
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Савельєва Артура, 24
108.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Фонтанська, 2
109.0 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Меліса
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, вул. Скісна, 10-А
109.3 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Віола
Одеса, дорога Фонтанська, 59
109.5 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Колонтаївська
Зачинено
Відчиняється за 15 хв
Одеса, вул. Колонтаївська, 54
109.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Адмірал
Одеса, просп. Адміральський, 1-Г
109.7 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс
Гармонія
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Одеса, дорога Люстдорфська, 50
110.6 км
Бензилбензоат Гріндекс мазь 200 мг/г туба 30 г №1
Гріндекс