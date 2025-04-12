Перметрин є сумішшю цис- і трансізомерів синтетичного пиретроїду. Це інсектицидний та акарицидний засіб для зовнішнього застосування, що діє на багатьох комах, у тому числі і на коростяного кліща. Пригнічує розвиток і спричиняє загибель личинок та статевозрілих особин. Протипаразитарна дія зумовлена порушенням іонної проникності через натрієві канали, гальмуванням процесів поляризації (реполяризації) мембрани нервової клітини комахи, що зумовлює паралізуючий ефект. Перметрин малотоксичний для людини і теплокровних тварин.

Після нашкірної аплікації абсорбція становить не більше 2%. Частина речовини, яка потрапила до системного кровотоку, швидко гідролізується до неактивних метаболітів, екскретується переважно з сечею. Як протикоростяний засіб ефективний після одноразової процедури.