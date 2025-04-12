Перметринова мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Перметринова мазь 4% інструкція із застосування
Лікарська форма
Мазь.
Гелеподібна непрозора маса від білого до кремового кольору.
Фармакотерапевтична група
Засоби, що діють на ектопаразитів, включаючи коростяних кліщів.
Фармакологічні властивості
Перметрин є сумішшю цис- і трансізомерів синтетичного пиретроїду. Це інсектицидний та акарицидний засіб для зовнішнього застосування, що діє на багатьох комах, у тому числі і на коростяного кліща. Пригнічує розвиток і спричиняє загибель личинок та статевозрілих особин. Протипаразитарна дія зумовлена порушенням іонної проникності через натрієві канали, гальмуванням процесів поляризації (реполяризації) мембрани нервової клітини комахи, що зумовлює паралізуючий ефект. Перметрин малотоксичний для людини і теплокровних тварин.
Після нашкірної аплікації абсорбція становить не більше 2%. Частина речовини, яка потрапила до системного кровотоку, швидко гідролізується до неактивних метаболітів, екскретується переважно з сечею. Як протикоростяний засіб ефективний після одноразової процедури.
Протипоказання
Підвищена чутливість до активної речовини, інших піретроїдів чи піретринів або до будь-якої допоміжної речовини, гострі запальні захворювання шкіри волосистої частини голови. Період годування груддю. Дитячий вік до 2 місяців.
Спосіб застосування та дози
Невелику кількість мазі тонким шаром наносять на уражені коростою або демодекозом ділянки шкіри і масуючими рухами ретельно втирають у шкіру. Через 24 години після процедури мазь необхідно змити водою з милом і змінити одяг. Як правило, процедуру проводять одноразово, але якщо свербіж не припиняється чи з'являються нові елементи корости (ознака недостатньої ефективності), через 14 днів (не раніше) обробку слід повторити.
При лікуванні демадекозу мазь застосовують 1–2 рази на день, протягом 10–14 днів.
Передозування
Інформації про випадки передозування немає.
У випадку передозування можливе посилення симптомів, зазначених у розділі "Побічні ефекти".
При передозуванні припинити застосування препарату, промити шкіру великою кількістю теплої води. Можливе застосування антигістамінних засобів.
Термін придатності
3 роки.
Умови зберігання
Зберігати у сухому, захищеному від прямих сонячних променів і недоступному для дітей місці, при температурі не вище 25 оС.
Упаковка
По 40 г у алюмінієвих тубах; по 1 тубі в картонній коробці.
Категорія відпуску
Без рецепта.