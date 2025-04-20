Перметринова мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Запоріжжя (адресу не вказано)
Доступно в 157 аптеках у Запоріжжя
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, пл. Профспілок, 3
2.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
150,40
Економія при броні: -5,95 грн
Аптека шар@
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 152
2.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
162,58
Економія при броні: -15,34 грн
Мед-сервіс
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Донцова Дмитра, 4
2.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 156
2.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 129
2.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
150,83
Економія при броні: -15,83 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Українська, 57
2.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
146,98
Економія при броні: -8,98 грн
Аптека бам
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 109
2.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
149,90
Економія при броні: -1,80 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Іванова, 2-Б
2.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
152,74
Економія при броні: -6,33 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
2.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Бажаємо здоров'я
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 145
2.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, перех. Патріотична / Перемоги, 86/121
3.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,58
Економія при броні: -10,03 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:30
Запоріжжя, просп. Соборний, 87/3
3.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,43
Економія при броні: -14,79 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 147
3.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,58
Економія при броні: -16,55 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 70
3.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
157,62
Економія при броні: -20,42 грн
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Запоріжжя, перех. Незалежної України / Сталеварів, 68/5
3.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
161,05
Економія при броні: -6,00 грн
Аптека інтернет цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, просп. Соборний, 149
3.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
147,77
Економія при броні: -9,77 грн
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Патріотична, 68-А
3.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
153,59
Економія при броні: -17,09 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Запоріжжя, вул. Запорізька, 12-В
3.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Народна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, бульв. Центральний, 27
3.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
150,31
Економія при броні: -12,31 грн
1 соціальна аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Запоріжжя, вул. Сталеварів, 7
3.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП