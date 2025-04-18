Київ
Перметринова мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)

Перметринова мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)

Київ (адресу не вказано)
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Доступно в 679 аптеках у Київ
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 10:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
139,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 22
0.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
137,61 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 16-А
0.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
135,00 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 13
0.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
133,65 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, пл. Незалежності, 1
0.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
148,40 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 21
0.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
148,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Житомирська, 8/14
0.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
135,00 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Володимирська, 42
0.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
136,83 грн
Аптека доброго дня
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хрещатик, 44
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
133,10 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Київ, перех. Ярославів Вал / Стрілецька, 20/15
0.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
158,96
Економія при броні: -13,78 грн
145,18 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 05:00
Київ, перех. Шевченко Тараса / Хрещатик, 2/54
0.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
126,90 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, перех. Хмельницького Богдана / Франко Івана, 31/27
1.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
142,92 грн
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Сагайдачного Петра, 29
1.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
143,77 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
145,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 10
1.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,57
Економія при броні: -17,15 грн
137,42 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Басейна, 15
1.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
148,40 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 17
1.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
138,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Велика Васильківська, 20
1.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
144,00 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Хмельницького Богдана, 37
1.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
145,00 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Київ, вул. Бульварно-Кудрявська, 7
1.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,50
Економія при броні: -6,31 грн
148,19 грн
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