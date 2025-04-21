Перметринова мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Миколаїв (адресу не вказано)
Доступно в 96 аптеках у Миколаїв
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 13
2.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, вул. Логінова Євгенія, 38
2.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
152,97
Економія при броні: -7,47 грн
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 8
3.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/12
3.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Бажаємо здоров'я
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13-В/4
3.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Курортна, 1/3
3.4 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
148,70
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 2-Д
3.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
153,57
Економія при броні: -12,81 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 13/2
3.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,30
Економія при броні: -7,50 грн
Аптека 9-1-1
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 23/1
3.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека бам
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Озерна, 11/2
3.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/1
3.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека оптових цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/5
3.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 69-А/2
3.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
158,13
Економія при броні: -13,20 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, просп. Центральний, 65
3.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Рюміна, 21/3
3.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,37
Економія при броні: -18,06 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:00
Миколаїв, вул. Бедзая Ігоря, 2-Б
3.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
148,70
Економія при броні: -0,90 грн
Аптека низьких цін
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Алмазова Олекси Генерала, 31/6
3.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,67
Економія при броні: -13,91 грн
Аптека копійка
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 66
3.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
150,93
Економія при броні: -6,82 грн
Медпрепарати
Зачинено
Відчиняється о 08:00
Миколаїв, вул. Покровського Андрія, 31
3.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
155,72
Економія при броні: -11,61 грн
Подорожник
Зачинено
Відчиняється о 07:30
Миколаїв, просп. Центральний, 27/11
3.6 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП