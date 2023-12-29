невелику кількість мазі тонким шаром наносити на уражені коростою ділянки шкіри і масуючими рухами ретельно втирати у шкіру, через 24 год після процедури мазь необхідно змити водою з милом і змінити одяг, як правило, процедуру проводити одноразово, але якщо свербіж не припиняється чи з’являються нові елементи корости (ознака недостатньої ефективності), через 14 днів (не раніше) обробку повторити; р-н нашкірний: волосся добре змочити р-ном за допомогою ватного тампона, втираючи ЛЗ у корені волосся, залишити на волоссі на 10-40 хв (голову можна покрити хустинкою), потім ретельно змити теплою проточною водою з милом або шампунем і висушити звичайним способом; розчесати густим гребінцем для видалення загиблих паразитів; у разі виявлення живих вошей обробку повторити перед наступним миттям волосся або через 7 днів; залежно від густоти і довжини волосся - від 10 мл до 60 мл; при лобковому педикульозі волосисту частину лобкової зони рясно змочити нерозведеним р-ном за допомогою ватного тампона, через 30 хв оброблені ділянки вимити з милом та ретельно промити водою; спрей: натискувати на голівку розпилювача та розпилювати на волосся, втираючи його у корені волосся, край розпилювача необхідно тримати на відстані 3 см від волосся; препарат залишити на волоссі на 10-40 хв (голову можна покрити хустинкою), потім ретельно змити теплою проточною водою з милом або шампунем і висушити звичайним способом, після миття волосся розчесати густим гребінцем для видалення загиблих паразитів; у разі виявлення живих вошей обробку повторити перед наступним миттям волосся або через 7 днів, витрати залежно від густоти і довжини волосся - від 10 мл до 60 мл; при лобковому педикульозі спрей розпилити короткими натисканнями на голівку розпилювача до повного покриття всієї волосистої частини лобкової зони, через 30 хв оброблені ділянки вимити з милом та ретельно промити водою.