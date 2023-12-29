ПЕРМЕТРИН (PERMETHRINUM) Діюча речовина
належить до групи синтетичних перетроїдів; має педикуліцидну дію, згубно впливає на гниди, личинки і статевозрілі форми головних і лобкових вошей; порушує проникність натрієвих каналів мембран нервових клітин комах, гальмує процес поляризації (реполяризації) нервової клітини, що приводить до паралізуючого ефекту.
короста, педикульоз (головний, лобковий).
невелику кількість мазі тонким шаром наносити на уражені коростою ділянки шкіри і масуючими рухами ретельно втирати у шкіру, через 24 год після процедури мазь необхідно змити водою з милом і змінити одяг, як правило, процедуру проводити одноразово, але якщо свербіж не припиняється чи з’являються нові елементи корости (ознака недостатньої ефективності), через 14 днів (не раніше) обробку повторити; р-н нашкірний: волосся добре змочити р-ном за допомогою ватного тампона, втираючи ЛЗ у корені волосся, залишити на волоссі на 10-40 хв (голову можна покрити хустинкою), потім ретельно змити теплою проточною водою з милом або шампунем і висушити звичайним способом; розчесати густим гребінцем для видалення загиблих паразитів; у разі виявлення живих вошей обробку повторити перед наступним миттям волосся або через 7 днів; залежно від густоти і довжини волосся - від 10 мл до 60 мл; при лобковому педикульозі волосисту частину лобкової зони рясно змочити нерозведеним р-ном за допомогою ватного тампона, через 30 хв оброблені ділянки вимити з милом та ретельно промити водою; спрей: натискувати на голівку розпилювача та розпилювати на волосся, втираючи його у корені волосся, край розпилювача необхідно тримати на відстані 3 см від волосся; препарат залишити на волоссі на 10-40 хв (голову можна покрити хустинкою), потім ретельно змити теплою проточною водою з милом або шампунем і висушити звичайним способом, після миття волосся розчесати густим гребінцем для видалення загиблих паразитів; у разі виявлення живих вошей обробку повторити перед наступним миттям волосся або через 7 днів, витрати залежно від густоти і довжини волосся - від 10 мл до 60 мл; при лобковому педикульозі спрей розпилити короткими натисканнями на голівку розпилювача до повного покриття всієї волосистої частини лобкової зони, через 30 хв оброблені ділянки вимити з милом та ретельно промити водою.
підвищена чутливість до активної речовини, інших піретроїдів чи піретринів або до будь-якої допоміжної речовини, г. запальні захворювання шкіри волосистої частини голови, порушення цілісності шкіри, запальні процеси та вторинні інфекції шкіри, період вагітності або годування груддю, дитячий вік до 3 років; не рекомендується при БА, обструктивному бронхіті, у тому числі в анамнезі (ризик виникнення бронхоспазму при вдиханні ЛЗ).
подразнювальна дія на шкіру, відчуття печіння, поколювання або пощипування, посилення свербежу, набряклість, оніміння шкіри, парестезія, біль, еритема, екзема, АР (шкірні висипання, набряк).