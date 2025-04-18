Перметринова мазь 4% (Unguentum permetrini 4%)
Харків (адресу не вказано)
Доступно в 238 аптеках у Харків
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, вул. Руставелі Шота, 10
0.7 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 40
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,64
Економія при броні: -7,57 грн
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 2-А
0.8 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 10
0.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
151,61
Економія при броні: -16,76 грн
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Чернишевська, 1
0.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Героїв Харкова, 99
0.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 41
0.9 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
148,40
Економія при броні: -0,10 грн
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Перша аптека
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Конституції, 20
1.0 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Конституції, 1
1.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Молочна, 6
1.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Економна аптека
Відчинено
Зачиняється о 19:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека низьких цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, пл. Захисників України, 7/8
1.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
154,35
Економія при броні: -14,17 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 21:00
Харків, пл. Захисників України, 5/6
1.1 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 14
1.2 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Вернадського Академіка, 18
1.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека копійка
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 67
1.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
152,60
Економія при броні: -8,02 грн
Аптека оптових цін
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, вул. Університетська, 33
1.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Аптека 9-1-1
Відчинено
Зачиняється о 23:00
Харків, вул. Сковороди Григорія, 74
1.3 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
Подорожник
Відчинено
Зачиняється о 20:00
Харків, просп. Аерокосмічний, 26
1.5 км
Перметринова мазь 4% мазь 4 % туба 40 г №1
ЛМП
151,70
Економія при броні: -3,40 грн